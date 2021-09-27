Advertisements

ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة (صور)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد طه
تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة هشام شرارة مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طيران ترانزيت مطار القاهرة الغردقة رقم MS 044 القادمة من مطار القاهرة الدولي اشتبه محمد على فايد مأمور الجمرك فى راكب بلجيكى من أصل مصرى قادم ترانزيت من أمستردام - مطار القاهرة - الغردقة أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء ممنوعة أوتستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة خالد قرشى تحت اشراف خالد يحيى رئيس قسم الفحص بالاشعة فتلاحظ وجود أشرطة دواء بحقائب الراكب.

وتم تكليف فتحي محمد عبدالحافظ مأمور التفتيش تحت إشراف راضي مجدي مدير الحركه بتفتيش امتعة الراكب تفتيشا دقيقا فتبين وجود 12 شريط باجمالي 116 قرص من عقار ترامادول المخدر مخبأة بين طيات ملابسه داخل الحقيبه.

وقرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 9 لسنة 2021.
ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة (صور)
ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة (صور)
ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة (صور)
ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة بحوزة راكب بلجيكي بمطار الغردقة (صور)

الكلمات المفتاحية

مواد مخدرة مطار الغردقة مخدرات اخبار مصر

أخبار تهمك

مصر ترد على إثيوبيا بعد تعليق سفارتها بالقاهرة.. ودعم قوي من دولة عربية كبيرة

منذ حوالي 22 ساعة

كومان خارج مواجهة أتلتيكو مدريد بسبب قرار برشلونة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. تفاصيل راتب علي معلول مع الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. بن شرقي يستقر على وجهته المقبلة بعد الزمالك

منذ يوم

بعد تخطي عقبة إنبي.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ يوم

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ يومين

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. نجاة منة فضالي ووالدتها من حريق ضخم.. تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 13 ساعة

إثيوبيا توقف أعمال سفارتها بمصر.. وأديس أبابا تخفي سر عظيم بشأن سد النهضة

منذ يوم

عاجل.. السيسي عن بحيرة المنزلة: "رجعناها لقبل 500 سنة.. هناكل منها ونصدر"

منذ حوالي 9 ساعات

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 17 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 5 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إحباط تهريب كمية من النقد الأجنبي والهواتف المحمولة في الإسكندرية

جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب أدوية البشرية (صور)

جمارك مطاري الغردقة وشرم الشيخ يضبطان محاولتي تهريب كمية من فلاتر السجائر الإلكترونية ومستحضرات التجميل

بقيمة 3 مليون و 240 ألف.. جمارك سفاجا تضبط أجهزة طبية مستعملة ومستلزمات منتهية الصلاحية

الجمارك تحبط تهريب كمية من الأقراص المخدرة

الجمارك تحبط تهريب كمية من الأدوية البشرية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
04:04 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

04:26 م

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

08:00 م

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

05:25 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements