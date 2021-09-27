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معتصم النهار يتغزل في حورية فرغلي وترد عليه: "عاكسني"

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:15 م
حورية فرغلي
حورية فرغلي
مي مرسي
انتشر فيديو في الساعات القليلة الماضية، للفنانة حورية فرغلي مع الفنان معتصم النهار من حفل الوريكس دور، المفام بلبنان.

وتغزل معتصم النهار بالفنانة حورية فرغلي، حيث أخبرها أنه سيتحدث معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردت عليه "فرغلي" قائله: "والنبي كلمني.. والنبي عاكسني".

وتشارك حورية فرغلي في مسلسل "أيام وينعيشها" والذي تعود إلى التمثيل من خلاله عقب غيابها لفترة طويلة عصب تعرضها لأزمة صحية.

ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين منهم سلوى خطاب، وشيري عادل، ومحمود حجازي، وميدو عادل، وندا موسى، ورياض الخولي، وحجاج عبد العظيم، وأحمد صفوت، ولقاء سويدان، وسماح السعيد، والعمل من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.

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