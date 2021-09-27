طبيب: الدوالي مسؤولة عن 50% من أسباب تأخر الإنجاب (فيديو)

قال الدكتور خالد سالم، أستاذ أمراض الذكورة والضعف الجنسي والعقم، إن المريض الذي يعاني من الدوالي قد يحدث له تأخر في الإنجاب، ويعاني من وجع في الخصيتين، أو الشعور بوجود أوردة متضخمة داخل كيس الصفن.



ولفت "سالم"، خلال حواره مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، إلى أنه لا يوجد سبب للإصابة بالدوالي، معقبًا: "الإصابة بالدوالي ليس لها علاقة بالوقوف كثيرا أو حمل شيء ثقيل، أو ارتداء ملابس ضيقة".



وأشار إلى أن الدوالي من الأسباب المهمة لتأخر الإنجاب، بنسبة تتراوح ما بين 40 لـ50 في حالات العقم الأولي، الذي لم يسبق له الإنجاب سابقًا، وتمثل 80% لأسباب تأخر الإنجاب الثانوي، مضيفًا أن هناك إمكانية لعلاج تأخر الإنجاب الذي يحدث بسبب تأخر الإنجاب.

