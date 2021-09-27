موراتا يغيب عن منتخب إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية









تأكد غياب المهاجم الإسباني الدولي ألفارو موراتا عن صفوف منتخب بلاده في نهائيات بطولة دوري أمم أوربا الأسبوع المقبل بسبب الإصابة العضلية التي تعرض اللاعب لها مؤخرا في الفخذ الأيمن.





وأعلن نادي يوفنتوس الإيطالي أنن مهاجميه الإسباني موراتا والأرجنتيني باولو ديبالا تعرضا للإصابة خلال مباراة الفريق أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي ما سيحرم كل منهما من الانضمام لمنتخب بلاده خلال التوقف الدولي المرتقب.





وأوضح النادي أن كلا من اللاعبين سيكون جاهزا للعودة إلى صفوف الفريق بعد فترة التوقف المرتقبة بسبب الأجندة الدولية.





وأشارت وكالة أنباء "أوروبا برس" إلى أن غياب موراتا يضيف إلى معاناة خط الهجوم بالمنتخب الإسباني في الوقت الحالي حيث سيفتقد الفريق أيضا جهود جيرارد مورينو وداني أولمو بسبب الإصابة.





ويعلن لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني يوم الخميس المقبل قائمة الفريق استعدادا للمباراة المرتقبة مع المنتخب الإيطالي (الآزوري) في السادس من تشرين أول/أكتوبر المقبل بالدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا.