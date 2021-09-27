موسى: المسافة من سيناء لمدينة الإنتاج الإعلامي تستغرق ساعتين فقط (فيديو)



وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "زمن الرحلة من سيناء لمدينة الإنتاج الإعلامي استغرق ساعتين فقط، وكان من المستحيل حدوث ذلك في السنوات الماضية، كون زمن الرحلة كان يصل إلى ما يقرب من 4 أو 5 سنوات»"، معلقا: "اللي بيتعمل بيسهل حياة المواطنين".



وأشار موسى إلى أن مصرف بحر البقر كان يحتوي على مياه ملوثة في السنوات الماضية كانت تصل إلى بحيرة المنزلة، مؤكدا أن برنامج الرئيس السيسي يستهدف الاستفادة من كل نقطة مياه.



ولفت إلى أن حجم إنتاج محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر يصل إلى ملياري متر مكعب مياه سنويا، مشيرا إلى أن تكلفتها وصلت إلى مليار دولار.



وأوضح أن تكلفة المشروعات المنفذة في سيناء وصلت إلى 700 مليار جنيه.



قال الإعلامي أحمد موسى، إنه وصل إلى سيناء خلال ساعتين فقط اليوم، لحضور احتفالية محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.