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جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:32 م
الخطيب وموسيماني
الخطيب وموسيماني
أشرف عبد الناصر


يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي والمشرف على ملف الكرة، جلسة خلال ساعات مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لحسم ملف المدرب العام.

جلسة بين الخطيب وموسيماني لحسم ملف المدرب العام

ورحل كيفن جونسون المدرب العام السابق مع مواطنه محلل الأداء الجنوب أفريقي يوشا، بناء على قرار من موسيماني لعدم قناعات الأخير بقدرات الثنائي.

ويجنمع الخطيب بموسيماني لحسم ملف المدرب العام في غياب لجنة التخطيط، بسبب الوعكة الصحية التي يمر بها رئيس اللجنة محسن صالح دخل على إثرها العناية المركزة.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأسكندرية في بطولة كأس مصر.

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