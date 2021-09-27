ننشر رابط التسجيل في حملة "معا نطمئن.. سجل الان" لتلقي لقاح كورونا

انطلقت حملة "معا نطمئن.. سجل الان"، أمس الأحد بمحافظات المنوفية والأقصر والسويس، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وزادت عمليات البحث على إثر ذلك من قِبل المواطنين حول رابط التسجيل في حملة معا نطمئن لتلقي لقاح كورونا.





وخلال السطور التالية، سنستعرض لكم متابعينا الكرام، رابط التسجيل في حملة "معا نطمئن.. سجل الان" وخطوات التسجيل، وفقًا لما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وهي كالتالي:





رابط التسجيل في حملة معا نطمئن





- يمكن للمواطنين التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" التي تجوب المحافظات لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في اليوم ذاته، أو التسجيل من خلال الرابط للحصول على اللقاح ( اضغط هنــــــــــــــــــــا ).





- بعد ذلك اضغط على "التسجيل لطلب اللقاح"، واختر من بين الفئات المحددة سواء كنت من العاملين في القطاع الطبي، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، أو التطعيم بغرض السفر أو الفئات الأخرى.





- استوف البيانات المطلوبة وبعد ذلك اضغط على "استكمال الطلب".





- وبعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة والموافقة على الإقرارات التي تظهر أمامك، ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.





الحالات التي تُمنع من تلقي لقاح كورونا





* إذا كان الشخص يعاني اليوم أو خلال الـ10 أيام الماضية من أي من هذه الأعراض:





- حمى.





- آلام في العضلات والجسم.





- إلتهاب الحلق.





- سعال.





- فقدان حاسة الشم والتذوق.





- الغثيان والقئ.





- ضيق تنفس.





- إحتقان /سيلان الأنف.





- الإسهال.





- الصداع.





* إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا المستجد، فإنّه ينبغى تأجيل التطعيم بعد مرور 28 يومًا من التعافي.





* إذا كان المواطن قد تلقى أي تطعيمات في غضون 14 يومًا "مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية".





* السيدات الحوامل/ سيدات تخطط للحمل في خلال عام.





* السيدات المرضعات.



