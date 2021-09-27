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تعرف على رقم خدمة عملاء البنك الاهلي المصري 2021

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:35 م
خدمة عملاء البنك الاهلي
خدمة عملاء البنك الاهلي
خدمة عملاء البنك الاهلي ، احتلت البنوك داخل جمهورية مصر العربية والعالم مكانة كبيرة للعملاء، لما توفره من مزايا للكثيرين، ولاسيما الخدمات التي أضيفت في زمن الكورونا.

خدمة عملاء البنك الاهلي

ويعتبر البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الجاذبة للعملاء ولاسيما في مصر، نظرا للخدمات الوفيرة المقدمة ومستوى الخمة المميز، إلى جانب ماكينات الصرف الآلية التابعة للبنك والموجودة بجميع المدن والمحافظات.

أهمية خدمة عملاء البنك الاهلي

ويبحث الكثيرون عن رقم خدمة عملاء البنك الاهلي 2021، حيث يوجد كثير من المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج، ولاسيما أنه أحد أقدم البنوك العاملة في مصر وأهمها.

مزايا خدمة عملاء البنك الاهلي

 تتميز خدمة عملاء البنك الاهلي بالعديد من الإضافات حيث يمكن الوصول إليها بأكثر من طريقة مثل الخطوط الساخنة والتواصل عبر الإنترنت أو غيرها من الخدمات.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية كل ما تودون معرفته عن خدمة عملاء البنك الاهلي في السطور التالية:

الخط الساخن 19623
رقم التليفون 0225945000
رقم دولي 0020225941200
رقم فاكس 0225945137

خدمة عملاء البنك الاهلي والخطوط الساخنة 

وأكد البنك إمكانية الوصول إلى خدمة عملاء البنك الاهلي من خلال الاتصال على الرقم المختصر 19623 محلياً أو الرقم الدولى 0020225941200 علي مدار الـ24 ساعة جميع أيام الأسبوع.

نجاح خدمة عملاء البنك الاهلي

وحققت خدمة عملاء البنك الاهلي تحسنا ملحوظا وسرعة استجابة عالية، إلى جانب عدم تكرار الشكاوى منذ فترة ليست بالقصيرة ليتم بعدها حذف التنويه الخاص بمشاكلها.

رقم خدمة عملاء البنك الاهلي في مصر 

وفر البنك رقما مختصرا لعملائه لـ خدمة عملاء البنك الاهلي بحيث يتمكنون من التواصل بشكل دائم بسهولة، وللاستمتاع بجميع الخدمات والمزايا ومتابعة الأرصدة وكل ما يتعلق بالحسابات وشهادات الاستثمار ببساطة بدون عناء، وبتكلفة سعر الدقيقة العادي للمكالمات وهو 19623.

خدمة عملاء البنك الاهلي لخدمات الدفع الإلكتروني

ويمكن الوصول إلى خدمة عملاء البنك الاهلي من خلال البريد الإلكتروني أو التوجه لأحد الفروع أو الاتصال على خدمة عملاء البنك الاهلي هاتفيًا
البريد الإلكتروني  [email protected]

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