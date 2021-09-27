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استشاري: عملية تكميم المعدة تقلل الجوع ولا تؤثر على الامتصاص (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:48 م
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق

قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تكميم المعدة تقلل الجوع، ولا تؤثر على الامتصاص، ومن الممكن إجرائها في السن الصغير، وتقلل هرمون الجوع، وبالتالي عدم الشعور بالجوع سريعًا، وتناول قدر أقل من الطعام.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن عمليات السمنة آمنة وتجرى في وقت قصير، والخروج من المستشفى في وقت قصير، ومناسبة لكل مرضى السمنة في كافة الأعمار.

وأضاف استشاري جراحات السمنة المفطرة والمناظير، أن مريض السمنة الذي يعاني من ارتجاع المريء من المناسب له إجراء تحويل المسار، وليس تكميم المعدة.


الكلمات المفتاحية

السمنة السكر

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