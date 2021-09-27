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كل ماتودين معرفته عن أعراض الحمل

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 08:53 م
أعراض الحمل
أعراض الحمل
أعراض الحمل ، تشعر بعض الزوجات الجدد بحيرة كبيرة مع تخطيها عدة أشهر من الزواج، دون أن تدري هل حدث حمل لها أم لا، حيث لا تمتلك الخبرة الكافية لمعرفة الأعراض.

أعراض الحمل

وتعتبر أعراض الحمل من الأمور التي تجهلها الكثيرات نظرا لارتباطها بالعديد من الأعراض الأخرى، وشابها مع بعض الحالات التي ربما تكون مرضية.

معرفة أعراض الحمل

وتتساءل كثير من الزوجات عن أعراض الحمل في الشهر الأولى وبقية مراحله، مع زواجهن بفترات قليلة، رغم تفاوت الأعراض باختلاف مراحل الحمل.

أعراض الحمل المختلفة

وتوجد العديد من أعراض الحمل في الأشهر الأولى، حيث ينقسم الحمل إلى 3 مراحل، كل فصل أطول قليلاً من 13 أسبوعاً، وتبدأ الأعراض بالشعور بالتعب وتقلب المزاج والغثيان.


أعراض الحمل وكيفية حدوثه 

وقبل أعراض الحمل نوضح كيفية حدوث الحمل الذي يتم معرفته في أول أسبوعين من دورتك الشهرية، فإذا كان لديك دورة شهرية، بعد نحو أسبوعين، يتم إطلاق البويضة الأكثر نضجاً من المبيض، قد يحدث التبويض مبكراً أو متأخراً، اعتماداً على طول الدورة الشهرية، ومتوسطخه 28 يوما.

انتقال البويضة و أعراض الحمل

وتنتقل البويضة إلى أسفل قناة فالوب باتجاه الرحم، إذا التقت البويضة مع الحيوانات المنوية، فإنها تتحد وهذا ما يسمى الإخصاب، ثم تبدأ أعراض الحمل في الظهور.

أعراض الحمل 

تعرف أعراض الحمل الكثيرات والتي تبدأ في تورم الثديين وانتفاخ بالبطن بجانب الشعور بالتعب والإرهاق وبروز الأوردة ومغص يصحبه نزيف طفيف في بعض الأحيان، وقيئ وغثيان.

النفور من الطعام أو الرغبة به من أعراض الحمل

ويعتبر النفور من الطعام أو الرغبة الشديدة من أعراض الحمل إلى جانب الصداع والذي يظهر في بداية الحمل، وقد تؤدي زيادة الدورة الدموية الناتجة عن التغيرات الهرمونية إلى حدوث صداع خفيف وبشكل متكرر.

الإمساك من أعراض الحمل

وينضم الإمساك إلى أبرز أعراض الحمل الشائعة الحدوث والتي يمكن التخلص منه بتناول الماء والألياف والأوراق الخضراء، إلى جانب تقلبات المزاج والدوخة والوهن.

أعراض الحمل وانسداد الأنف

إضافة إلى ذلك توجد أعراض الحمل على شكل الشعور بطعم معدني في الفم ووجود انسداد بالأنف في بعض الأحيان إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الجسم ودورة شهرية فائتة ونزيف اللثة.

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