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تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:27 م
تامر حسني
تامر حسني
منار أشرف داود
في لفتة إنسانية من النجم تأمر تامر حسني جمعته مع طفل من محبينه من ذوي القدرات الخاصة فاجأه الطفل بتقبيل يده، فأسرع تامر حسني بتقبيل يد الطفل، مما أدى الى توقفه عن غناء أغنية "نور عينى".

حيث وقف الطفل بالقرب من المسرح وأخد يردد أغانى النجم معه، وبمجرد أن رأه النجم تامر حسنى قام بتحيته والإمساك بيده، ولكن الطفل من شدة تعلقه وحبه لتامر حسنى فاجأه بتقبيل يده أمام الجميع فبادر النجم بتقبيل يد الطفل فى المقابل، ولكن الطفل لم يتوقف وقام بتقبيل يد النجم مرتين على التوالى تعبيرا عن شده حبه له وإعجابه به فرد تامر حسنى بتقبيل يده للمرة الثالثة.


وقام الجمهور بالتصفيق الحاد للنجم تامر حسنى على هذه اللفتة الإنسانية وحرصه على جبر الخواطر وإهتمامه الشخصى بجمهوره ومعجبيه، واصفين ما قام به النجم بأنه سر نجاحه، كما أشاد الجمهور بخفة ظله وهو يقوم بتقبيل يد الطفل ثلاث مرات على التوالي وهو يضحك من قلبه.

ويذكر أن تامر حسني قد قام مؤخرًا بتحقيق أمنيه فتاة تدعى "ندى" والتي تعاني من ورم سرطانى في يدها، بتحقيق حلمها برؤيته وسماع صوته، وعندما تواصلت أسرة "ندى" وبعض المقربين، مع النجم تامر حسنى، فاتفق معهم على اصطحابها للأستوديو الخاص به، وبمجرد رؤيته انتابتها حالة من السعادة وشاركها في غناء أغنية "مبطلناش إحساس".

وكان تامر حسني قدحا نجاح كبير بعد احياؤه حفلين متتاليين فى الإسكندرية، بحضور جماهيرى غير مسبوق، حيث اقيم الحفل تحت شعار "كامل العدد"،.
تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح
تامر حسنى يقبل يد طفل معجب من ذوى الهمم على المسرح

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