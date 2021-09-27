تعرف على تفاصيل مباراة ليفربول القادمة بدوري أبطال أوروبا





يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق بورتو البرتغالي، مساء غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد المباراة..

ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر

وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية

وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.





معلق المباراة والقناة الناقلة لها..

سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 3 HD premium ، وسيعلق عليها المقدم “علي محمد علي”





سيدخل الريدز هذا اللقاء وهو بثقة عالية ومتصدر مجموعته الثانية برصيد ثلاث نقاط، بعد الاداء الرائع الذي قدمه لاعبي الليفر أمام فريق اي سي ميلان واختطاف أول ثلاث نقاط في مشواره الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول..

من المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب مدرب الريدز بطريقة 4‪-‬3‪-‬3 ، ويكون التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمي: أليسون

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون - جويل ماتيب - فيرجيل فان دايك - ترينت ألكساندر آرنولد

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا - فابينيو - جوردان هندرسون