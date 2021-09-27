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"الإسكان": إنشاء 135 محطة معالجة بإنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميا (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:02 م
داليا الحسين
قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، الدولة أصبحت مهتمة بمعالجة المياه ثنائيا وثلاثيا منذ عام 2014.

وأوضح الرفاعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه جاري إنشاء 146 محطة معالجة ثنائية وثلاثية في الوجه البحري و60 في الوجه القبلي، فضلا عن إنشاء محطات معالجة في القرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشار إلى أن الفترة من 2014 حتى الآن شهدت إنشاء 135 محطة معالجة بإنتاجية 3 ملايين متر مكعب يوميا، موجها الشكر لكافة الأجهزة المعنية التي ساهمت في توفير أراضي محطات الرفع والمعالجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأضاف الرفاعي: "التصريحات الخاصة بمشروعات الصرف الصحي كانت تستغرق سنوات قبل 2014، بعكس ما يحدث خلال الفترة الحالية".

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محطات الاسكان

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