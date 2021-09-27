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الإسكان: ضاعفنا خدمة الصرف الصحي في القرى لـ 40%.. والمدن 96% (فيديو)

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:06 م
الدكتور سيد إسماعيل
الدكتور سيد إسماعيل
هدى عبدالرازق
قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن متوسط خدمة الصرف الصحي في 2014 ما بين شبكات وروافع ومحطات 12% في الريف، و78% في المدن.

وأشار "إسماعيل"، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنهم استطاعوا مضاعفة خدمة الصرف الصحي على مدار السنوات الماضية، حيث وصلت إلى 40% في القرى، و96% في المدن، لافتا إلى أن كمية مياه الصرف الصحي التي أنشئت لها محطات وصلت إلى 16.3 مليون متر مكعب يوميا.

وأضاف الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، أن إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي أصبح بغرض إعادة الاستخدام، ويعملون على أن تكون المعالجة ثلاثية.

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