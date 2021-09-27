جولدمان ساكس يرفع توقعات أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل

رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر مزيج برنت بحلول نهاية العام إلى 90 دولارا للبرميل من 80 دولارا بسبب تعافي الطلب على الوقود بمعدل أسرع من المتوقع من تداعيات انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا وأثر إعصار آيدا على الإمدادات العالمية.





واقتربت العقود الآجلة لمزيج برنت من أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات الأسبوع الماضي إذ دفعت اضطرابات الإنتاج على مستوى العالم الشركات لسحب كميات كبيرة من مخزوناتها من الخام.





وجرى تداول الخام بسعر 79.19 دولار للبرميل في الساعة 0619 بتوقيت جرينتش في حين سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 75.08 دولار للبرميل.





وقال جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ 26 سبتمبر “لدينا منذ فترة طويلة توقعات إيجابية لأسعار النفط لكن العجز بين العرض والطلب في الوقت الراهن أكبر من توقعاتنا مع انتعاش الطلب العالمي من أثر متحور دلتا بأسرع من توقعاتنا السابقة ومع استمرار الإمدادات العالمية عند مستويات أقل من توقعاتنا السابقة”.





وفي وقت سابق هذا الشهر اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها (أوبك+) على التمسك بقرار اتخذ في يوليو بالتراجع تدريجيا عن تخفيضات الانتاج.





وقال جولدمان ساكس إن الضرر الذي ألحقه الإعصار آيدا بالإمدادات محا أثر زيادة إنتاج أوبك+ وفاقه وما زال إنتاج النفط غير الصخري مخيبا للآمال.





وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2022 خفض البنك متوسط توقعاته للربعين الثاني والرابع إلى 80 دولارا من 85 دولارا للبرميل آخذا في الاعتبار احتمال التوصل إلى اتفاق نووي أمريكي إيراني بحلول أبريل .