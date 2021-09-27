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أرقام خدمة عملاء بنك مصر والبريد الإلكتروني

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 09:08 م
خدمة عملاء بنك مصر
خدمة عملاء بنك مصر
خدمة عملاء بنك مصر ، خاضت البنوك المصرية الوطنية مشوارا طويلا من العمل والجهد المبذول والشاق من أجل الوصول إلى مكانتها التي هي عليها الآن.

خدمة عملاء بنك مصر

ويبحث الكثيرون عن أرقام خدمة عملاء بنك مصر ووسائل الاتصال المختلفة من أجل التمتع بالمزايا والخدمات المقدمة للعملاء الذين فضلوا التعامل مع بنك مصر دون غيرهم.

مزايا خدمة عملاء بنك مصر

وتتميز خدمة عملاء بنك مصر بالرقي وتوفير كل ما يطلبه العملاء، من سبل راحة إلى جانب بعض المزايا التي يضيفها البنك على خدماته ليضعه في مقدمة البنوك الموثوقة داخل مصر.

خدمة عملاء بنك مصر والمنتجات البنكية

وتقدم خدمة عملاء بنك مصر خدمات كثيرة حيث توضح للعملاء المنتجات البنكية المتنوعه لكل العملاء من خلال 419 فرع فى كل محافظات مصر فروع بنك مصر.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها الكرام أرقام خدمة عملاء بنك مصر وكل الوسائل التي تمكن التواصل معهم في السطور التالية:

رقم خدمة عملاء بنك مصر
الخط الساخن  19888
رقم التليفون  01019888000  

خدمة عملاء بنك مصر أون لاين

وتوفر خدمة عملاء بنك مصر إمكانية الاطلاع على الخدمات و المنتجان البنكية المقدمة من بنك مصر من خلال الموقع الالكترونى الذى يتيج لك التعرف على كل خدات و منتجات البنك من شهادات استثمار و قروض و حسابات جارية و شخصية

الموقع الالكترونى https://www.banquemisr.com
البريد الإلكترونى [email protected]

خدمة عملاء بنك مصر عبر "السوشيال ميديا"

يمكن لعملاء البنك الوصول إلى خدمة عملاء بنك مصر من خلال صفحاتهم الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

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