ليس بيرسي تاو.. حقيقة معاناة نجم الأهلي من إصابة مزمنة

كشف مصدر بالجهاز الطبي للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي آخر تطورات إصابة محمود متولي مدافع المارد الأحمر بعد الإصابة التي لحقت به منذ أشهر.

إصابة محمود متولي في الأهلي

وأكد المصدر أن كل ما يتردد عن محمود متولى مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر وإصابته المزمنة غير صحيح بالمرة موضحا أن اللاعب يعاني من التهابات فى الركبة ويحتاج بعض الوقت قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية.

وتابع المصدر أن محمود متولي مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يعانى من التهابات فى الركبة، ويحتاج إلى أسبوعين قبل الانتظام فى المران الجماعي للفريق الكروي الأول موضحا أن الإصابة ليس لها علاقة بعملية الربط الصليبي التي أجراها اللاعب من قبل.

وأتم المصدر موضحا أن متولي غاب عن تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لفترة طويلة بسبب إصابة الرباط الصليبي مشيرا إلى أن اللاعب لا يعاني حاليا من د تكرار لإصابات سابقة كما يتردد.