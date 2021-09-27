مواعيد مباريات الجولة الثانية في دوري أبطال أوروبا وأبرز المواجهات

عشاق كرة القدم العالمية على موعد مع المتعة عندما يواجه أفضل الفرق الأوروبية بعضهما ضمن مباريات دور المجموعات للبطولة الأقوي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء والأربعاء القادم بلقاءات مثيرة ومواجهات حاسمة فى مشوار الفرق بالبطولة الذي يحمل لقبها تشيلسي الإنجليزي.

مباريات دوري أبطال أوروبا

يوم الثلاثاء:-

باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

بورتو ضد ليفربول

ميلان ضد اتليتكو مدريد

ريال مدريد ضد شيريف

مباريات الأربعاء

مانشستر يونايتد ضد فياريال

تشيلسي ضد يوفنتوس

بايرن ميونيخ ضد دينامو كييف

برشلونة ضد بنفيكا