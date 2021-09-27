عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها

جاء الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم، عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح منذ قليل حيث تسلمت جائزة والديها في دورة المهرجان الـ14.



وظهرت دنيا سمير غانم بفستان أسود، وهي تستلم جائزة والديها النجم سمير غانم ودلال عبد العزيز.



وكانت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، من المقرر أن تحضر مهرجان الدراما والذي أقيم بدار الأوبرا إلا أن حالتهم النفسية لا تسمح لهم بالمجئ واستلام جائزة والديهم "فن الحب سمير ودلال"