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عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:11 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
مي مرسي
جاء الظهور الأول لـ دنيا سمير غانم، عقب وفاة والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح منذ قليل حيث تسلمت جائزة والديها في دورة المهرجان الـ14.

وظهرت دنيا سمير غانم بفستان أسود، وهي تستلم جائزة والديها النجم سمير غانم ودلال عبد العزيز.

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سمير غانم، من المقرر أن تحضر مهرجان الدراما والذي أقيم بدار الأوبرا إلا أن حالتهم النفسية لا تسمح لهم بالمجئ واستلام جائزة والديهم "فن الحب سمير ودلال"
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها
عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها

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