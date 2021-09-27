تعرف على قرار الزمالك الأخير بشأن أزمة بن شرقي





حسم مسئولو نادي الزمالك، قرارهم الأخير بشأن أزمة المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.





واستقرت إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عقد جلسة حاسمة مع محامي اللاعب، حيث أنها لا تجد أي أزمة في مطالب النجم المغربي المالية، سواء في راتبه السنوي أو بنود المكافآت، وتكمن الأزمة في الشرط الجزائي الذي يطلب اللاعب وضعه، كما أنها تجد أزمة في توقيت تفعيله.





ووجهت إدارة نادي الزمالك الدعوة إلى اللاعب لعقد اجتماع من أجل الوصول لاتفاق حول شكل التعاقد، حتى يتم التجديد له.



