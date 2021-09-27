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تعرف على تفاصيل مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
هايدي يسري

يحل فريق برشلونة الأسباني ضيفًا ثقيلًا على فريق بنفيكا البرتغالي، يوم الاربعاء المقبل 29‪-‬9،  ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة..
ستنطلق صفارة المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت مصر
وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية
وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

معلق المباراة والقناة الناقلة لها..
سيذاع اللقاء مباشر على قناة بي آن سبورتس 2 HD premium ، وسيعلق عليها المقدم “خليل البلواشي”

نتائج آخر لقاءات بينهم..
تقابل الفريقين من قبل في موسمين بدوري أبطال أوروبا، موسم 2006 في الدور الثامن وتعادلا في مباراة الذهاب تعادل سلبي وفاز برشلونة بهدفين مقابل لا شئ في مباراة العودة، ثم في موسم 2012 في دور المجموعات فاز الفريق الكتالوني في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ثم تعادلا صفر مقابل صفر في مباراة العودة.

ويكون خيار الفوز هو الخيار الوحيد المتاح أمام الفريق الأسباني، حتي يعوض جماهير الفريق الكتالوني عن ما حدث في المباراة الأولي لهم في البطولة، حيث خسروا من فريق بايرن ميونيخ بثلاث أهداف دون رد. 

التشكيل المتوقع للفريق الكتالوني: 
من المتوقع أن يبدء رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة المباراة، بطريقة اللعب 4-4-3 ويكون كالآتي: 

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.
في خط الدفاع: أراخو، جيرارد بيكيه، جارسيا، جوردي ألبا.
في خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، بيدري.
في خط الهجوم: مفيس ديباي، لوك دي يونج.

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