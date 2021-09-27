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بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" بالدقهلية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
محمد كشك
بدأ تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر"، حيث قام المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بالتوقيع على الاتفاقية الخاصة به على هامش منتدى افريقيا بشرم الشيخ نهاية عام 2018 بحضور كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء مجالس إدارة الشركات المشاركة في المشروع.

ويستهدف المشروع خدمة حوالي 36 قرية بمركزي نبروه وبلقاس، مقسمة على مرحلتين: 19 قرية بالمرحلة الأولى، و17 قرية بالمرحلة الثانية، لتطوير واستكمال ورفع كفاءة منظومة الصرف الصحي بهذه القرى.

وقد استقبل المهندس خالد نصر وفد من القائمين على تنفيذ المشروع، على رأسهم كلًا من المهندس منير حسني، مدير المشروع بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومارك جون ايثردج، قائد فريق العمل بمشروع كيتشنر من المكتب الاستشاري جوبا، المسند إليه تنفيذ المشروع، وبحضور كلًا من أعضاء إدارة التعاون الدولي، والمخطط العام بالشركة؛ لاستعراض تفاصيل المشروع، وآليات التنفيذ؛ حيث تم الانتهاء من الدراسة المبدئية، ودراسة الجدوى للمشروع، حيث تم إعداد الدراسات النهائية، والتصميمات
بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" بالدقهلية
بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" بالدقهلية
بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" بالدقهلية
بدء تفعيل مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر" بالدقهلية

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وزارة الري تحسين المياه الغردقة اخبار مصر

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