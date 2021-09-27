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بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:15 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
مي شاهين

ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، لأول مرة بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز في حفل افتتاح الدورة الـ14 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي يقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وحرصت إدارة المهرجان على تكريم النجمين الراحلين، وتسلمت الفنانة دنيا سمير غانم التكريم، ولكنها انهارت بالبكاء أثناء تسلمها التكريم.

وقالت: "بشكر مهرجان القومى للمسرح على تكريم وكل المهرجانات اللي كرمت بابا وماما، وبشكر كل الناس اللي بتدعمنا ووقفت جنبنا حبكم بجد هو اللي صبرنا شكرا ليكم".

بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا
بكاء دنيا سمير غانم في تكريم والديها بالمسرح القومي.. وتعلق: حب الناس هو اللي مصبرنا

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