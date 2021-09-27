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غرفة أبوظبي تبحث فرص تعزيز التعاون مع باكستان

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
أكدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي استعدادها التام لتقديم كافة الخدمات الممكنة لمساعدة القطاع الخاص ومجلس الأعمال الباكستاني، وتمكين رواد الأعمال ورجال الأعمال الباكستانيين من استكشاف الفرص الاستثمارية الكثيرة والمتميزة في إمارة أبوظبي.

جاء ذلك خلال لقاء سعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، سعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، بحضور كل من عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي، نائبي المدير العام للغرفة، حيث جرى بحث فرص تعزيز التعاون في المجالات الهامة لقطاع الأعمال لدى كل من إمارة أبوظبي و باكستان.

وأكد المهيري خلال اللقاء على قوة العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان وتميزها في المجالات كافة بما فيها التعاون التجاري والاستثماري، لافتا إلى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين الصديقين تعكس جانبا من العلاقات الراسخة والمتنامية.

من جانبه أشاد السفير الباكستاني بالدور الذي تقوم به غرفة أبوظبي في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية مع القطاع الخاص الباكستاني، وأهمية مواصلة الجهود لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في كل من إمارة أبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات على وجه العموم مع باكستان.

ونوه إلى أن الحكومة الباكستانية أعلنت عن العديد من المبادرات التي تعمل على جذب مجتمع الأعمال الأجنبي لاستكشاف الفرص الواعدة في العديد من القطاعات الحيوية والتنموية في باكستان، مؤكدا أن معظم دول العالم، ستحظى بفرص استثمارية واقتصادية متميزة، وأوجه تعاون مباشر من خلال مشاركتها في معرض إكسبو دبي 2020.

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