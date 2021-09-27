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لميس الحديدي: خطوات التنمية التي تتم على قدم وساق مش عاجبة الارهابيين

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:16 م
لميس الحديدي
لميس الحديدي
كساب أحمد
أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن افتتاح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، وعدد من المشروعات القومية في سيناء هو السبيل الاساسي في محاربة الارهاب، معقبة: "كل شبر تنمية في سيناء يقابله تقلص للارهاب وإنحساره.. وخطوات التنمية التي تتم على قدم وساق مش عاجبة الارهابيين".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة اخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الإثنين، أن لدولة تنفق مليارات الجنيهات لتبطين الترع، ولتحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه في ري الاراضي، مشيرة إلى أن هناك جزء كبير من مياه الري أصبح يعتمد على المياه المعاد تدويرها من الصرف وتحلية المياه.

ووجهت رسالة للمواطنين ورواد السوشيال ميديا، قائلة: "طبعًا هيقولوا إنتوا بتعملوا ده عشان أزمة سد النهضة، لا مالوش دعوة إحنا بنمشي في إطارين متوازيين في نفس التوقيت، حيث أن تحديث طرق الري وإستغلال المياه وقضية سد النهضة مستمرة في المفاوضات، ولن يتم التنازل عن متر مكعب واحد من حصة مصر في مياه النيل، وده موضوع منتهي لن يناقش مجددًا، ولازم الكلام ده يتحط تحته ثلاثة خطوط ".

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معالجة المياه محطة مياه بحر البقر لميس الحديدي اخبار مصر

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