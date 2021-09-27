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"التعليم" تعلن عن وظائف للمعلمين.. تعرف على الشروط وخطوات التقديم

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
أعلنت وحدة مدارس المتفوقين عن فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في العمل بالمدارس بنظام المأمورية وذلك في الفترة من 25 سبتمبر إلى 30 سبتمبر الجاري.

وقال قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم أنه شرط أن يكون المعلم من المعينين بوزارة التربية والتعليم من للمرحلة الثانوية والاعدادية فقط.

وكشف قطاع التعليم العام من خلال خطاب رسمي له عن طريقة التقديم حسب الخطوات التالية:

- التقديم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

-يراعي عند التقديم إدخال المرحلة وفقا لصحيفة الاحوال مع التأكيد علي كتابة البريد الإلكتروني.

-يتم ارسال صورة من صحيفة الأحوال حديثة ةمعتمدة لا يكون قد مر عليها 3 شهور.

- يتم إحضار أصل صحيفة الاحواب وصورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية وكشف طبي حديث معتمد من مستشفي حكومية بعدم وجود أمراض مزمنه ويتم إحضار كل هذا في يوم المقابلة الشخصية.

- التخصصات المطلوبة هي: عربي وانجليزي ولغة فرنسية والمانية ورياضيات وكيمياء وفيزياء وأحياء وجيولوجيا ودراسات اجتماعي واخصائي إجتماعي واخصائي نقسي وحاسب الي وأمين مكتبة ومعلم تربية فنية ومعلم مواطنة معلم تربية رياضية مسؤول شبكات.

وأضاف قطاع التعليم العام: "تكون هذه التخصصات في المرحلة الإعدادية والثانوية ومن يرغب بالالتحاق عليه أن يلتزم بالشروط وإحضار الأوراق المطلوبة".

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وظائف المعلمين وزارة التربية والتعليم طارق شوقي اخبار مصر

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