صور- بكاء وحزن ومشاعر مأساوية.. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات الدورة 14 من "القومي للمسرح"

عبد الدايم: فعاليات المهرجان تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل وزيادة الجوائز بنسبة 50% تقديرا لقيمة المسرح في صناعة الوعي

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الدورة 14 من المهرجان القومي للمسرح المصري والتى تحمل شعار "دورة الكاتب المسرحي المصري" وتتواصل حتى 9 أكتوبر المقبل برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل وذلك على مسرح الاوبرا الكبير وبحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية، الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الفنان، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والعديد من رواد ونجوم المسرح .

وفى كلمتها قالت عبد الدايم جميلة هذه اللحظات التي تجمعني بكم ونحن نحتفل بفنون مصرية متميزة لحصاد كامل من عروض مسرحية للقطاع العام والخاص، تلك العروض المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية التي كانت ومازالت وستظل حاملة مشاعل التنوير والتحضر والرقي ، وأضافت لأن المسرح كلمة فقد كان مناسبا أن يكون عنوان هذا المهرجان في دورته الرابعة عشرة "الكاتب المسرحي المصري" ، وأوضحت ان قيمة المهرجان ليست فقط في جملة العروض التي تشاهدونها، ولكنها تكمن في مجموعة الندوات والمحاور الفكرية التي خصصت للكاتب المسرحي المصرى ، وأشارت أن معظم محبي المسرح يجدون متعتهم في مشاهدة العروض وحضور الندوات وتبادل الأفكار وطرح التوصيات التي تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل ، ووجهت التحية للمكرمين خلال دورة هذا العام ولرئيس المهرجان ولفريق العمل لجهودهم فى إخراج هذه الدورة للنور بشكل يليق بمصر وحضارتها .

وأعلنت وزيرة الثقافة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بنسبة 50% على أن يتم مضاعفتها في الدورات القادمة تقديرا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي وتشجيعا لهم على التنافس الشريف الخلاق وإيمانا بتشجيع المبدعين منهم

كما كرمت 10 شخصيات من كبار فنانى ورواد المسرح المصري في مختلف مجالاته ما بين التمثيل والإخراج والتأليف والنقد وهم اسم الفنان عبد الله غيث وتسلمها نجله الحسينى، اسم الفنان سمير غانم، اسم الفنانة دلال عبد العزيز وتسلمته ابنتهما دنيا ، الفنانة إلهام شاهين، الفنان سامي مغاوري، الفنان أشرف عبد الغفور، الفنان فاروق فلوكس، الكاتب بهيج إسماعيل، الناقدة آمال بكير وتسلم عنها الكاتب محمد بهجت، والمخرج الكبير إميل جرجس، وذلك بإهدائهم الدروع التذكارية ، وقامت ايضا بتكريم اعضاء لجنة المشاهدة وهم الفنان خالد الذهبي رئيسا وعضوية كل من المهندس محمد هاشم، الناقد باسم صادق، الناقدة هند سلامة و المخرج شادي الدالى.

من جانبه قال الفنان اسماعيل مختار إن إقامة هذه الدورة من المهرجان تمثل حصاد موسم من الفن والإبداع المسرحي المصري، كما يمثل اقامة المهرجان في ظل هذه التحديات الصعبة استمرارية الحياة والفن معا، وتحية عظيمة للمؤلف المصري الذي رسم وجه الوطن ووجوه الحياة والبشر، كما أهدى مختار هذه الدورة لعشاق المسرح وصناعه على مر التاريخ، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة على دعمها ورعايتها لكافة مفردات الهوية الابداعية المسرحية، واضاف ان المسرح المصري بخير فهو يمثل حالة ابداعية مبهجة متدفقة باكتشاف المواهب الواعدة في كافة محافظات الجمهورية، وقال نحلم بزيادة دور العرض المسرحي والتوسع بها وتوفير اماكن مفتوحة لتقديم العروض وجميعها احلام مشروعة في ظل وطن يؤمن بقيمة الإبداع في تنوير المجتمع.

وقال الفنان يوسف إسماعيل اهلا بمبدعي المسرح المصري في هذا العرس المسرحي الكبير داخل هذا الوطن الكبير الذي يدرك قيمة الفنون واهميتها في صنع مجتمع قائم على الوعي والتنوير، مضيفا بأن مصر تشهد هذا العام انتاج اكثر من ٢٥٠٠ عرض مسرحي سواء من انتاح المؤسسات الحكومية الثقافية المتمثلة في قطاعات وزارة الثقافة ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الخاصة، واضاف لقد حرصنا على استمرار تطوير المهرجان على غرار الدورة السابقة، التي شهدت اطلاقا موقعا الكترونيا ، كما شهدت دورة هذا العام اطلاق تطبيق الكتروني لمتابعة الفعاليات لحظيا ، هذا الى جانب الحرص علي الدقة والتميز في نشر المعلومات الخاصة بالمهرجان وفعالياته، بالإضافة الى أهمية الملف النقدي والفكري المتبع من خلال الندوات التي يقوم محورها حول الكاتب المسرحي المصري،كما اعلن ان ادارة المهرجان قررت ان افضل ٣ عروض في المهرجان ستجوب المحافظات ضمن مبادرة مسرح المواجهة والتجوال.

وكان حفل الافتتاح قد بدأ بعرض فني بعنوان الكاتب المصري إخراج اسلام إمام وبطولة حمزة العيلي، مادة فيلمية حازم مصطفى، مخرج منفذ كريم محفوظ، مصمم ازياء الدكتورة مروة عودة، أشعار طارق علي، مصمم استعراضات رشا مجدي، تصميم ديكور المهندس محمد الغرباوي، تأليف موسيقي هشام جبر.

يذكر ان فعاليات المهرجان تضم العديد من الانشطة المتخصصة في مجالات المسرح منها 4 ورش في مجالات الإخراج والتمثيل والتأليف والمكياج يقدمها خبراء في كل مجال، حيث يقدم ورشة الإخراج المسرحي المخرج الكبير عصام السيد، أما ورشة المكياج المسرحي يقدمها الماكيير إسلام عباس، ورشة التأليف المسرحى يقدمها الكاتب الكبير بهيج إسماعيل، أما ورشة التمثيل فيقدمها الفنان والمخرج أحمد مختار، وتعقد جميعها بالمجلس الأعلى للثقافة بقاعات التدريب، وتتكون لجنة التحكيم للعروض المسرحية من الفنان الدكتور أحمد حلاوة ( رئيسا ) ، وعضوية كل من "الموسيقار على سعد والفنان مفيد عاشور والفنان وليد عوني والكاتب محمد السيد على ومهندس الديكور ايمن انور والمخرج محمد عمر ومحمد البنان مقررا ، اما أعضاء لجنة تحكيم المقال النقدي هم الدكتور محمد شيحة (رئيسا ) ، وعضوية كل من الدكتور احمد مجاهد ، الدكتورة سامية حبيب وخالد الطويلة مقررا .