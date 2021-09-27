قرار من نيابة الجيزة بشأن سقوط تاجر مخدرات وزوجته بحوزتهما هيروين

أمرت النيابة العامة في جنوب الجيزة، بعد عاطل وزوجته، 4 أيام على ذمة التحقيق في واقعة استجئار شقة في منطقة الطالبية واستخدامها في بيع المخدرات، بعد القبض عليهما وبحوزتهما كمية من مخدرات الهيروين.



كانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات عن عاطل وزوجته يستأجران شقة في منطقة الطالبية، ويعملات في الاتجار بالمخدرات، وأنهما لديهما معلومات جنائية.



بالفحص تبين أن المتهم وزوجته اتخذا من دائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وأعدت الأجهزة الأمنية حملة وجرى القبض عليهما، واعترفا بوجود المخدرات معهما بقصد الاتجار فيها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.