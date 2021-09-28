عادل الغضبان: ما يحدث في شرق بورسعيد "إعجازات"(فيديو)

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تحدث في المحافظة، ولذلك تعتبر بورسعيد واحدة من أهم قاطرات التنمية في مصر.





وقال الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الإثنين، إن ما يحدث في بورسعيد وخاصة في شرق بورسعيد هو "إعجازات"، موضحا أنه "أصبح لدينا أكبر ميناء محوري في شرق بورسعيد، ويتم تصدير منتجات مصرية عبر هذا الميناء، وتم الانتهاء من أكثر من 20 كيلو متر في المنطقة الصناعية، وغيرها.



