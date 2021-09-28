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عادل الغضبان: ما يحدث في شرق بورسعيد "إعجازات"(فيديو)

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 08:10 ص
عادل الغضبان
عادل الغضبان
كساب أحمد
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن هناك الكثير من المشاريع الكبيرة التي تحدث في المحافظة، ولذلك تعتبر بورسعيد واحدة من أهم قاطرات التنمية في مصر.

وقال الغضبان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح ببرنامج "تحت الشمس"، المذاع على فضائية "الشمس"، مساء الإثنين، إن ما يحدث في بورسعيد وخاصة في شرق بورسعيد هو "إعجازات"، موضحا أنه "أصبح لدينا أكبر ميناء محوري في شرق بورسعيد، ويتم تصدير منتجات مصرية عبر هذا الميناء، وتم الانتهاء من أكثر من 20 كيلو متر في المنطقة الصناعية، وغيرها.

أضاف الغضبان: "مصرف بحر البقر كان بيرمي كل يوم 12 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي، اليوم تم تحويل مسار المصرف واتاخد منه أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميا واتعبر بيها قناة السويس واتعمل أكبر محطة معالجة ثلاثية في العالم في أقل من 36 شهرا والنهاردة شوفنا المحطة شغالة عشان نغذي بيه وسط وشمال سيناء، يعني وفرنا في السنة أكثر من 2 مليار متر مكعب مياه تم معالجتها".

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