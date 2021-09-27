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حسم موقف محمد مجاهد من الترشح لرئاسة نادي سموحة

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:28 م
محمد مجاهد
محمد مجاهد
تستعد اللجنة الأولمبية خلال ساعات لحسم قرار عودة محمد مجاهد المرشح لرئاسة مجلس إدارة نادي سموحة، ليواصل من جديد مشواره في الانتخابات المقرر لها يوم ٢٩ أكتوبر المقبل، خاصة بعد قرار مجلس إدارة النادي باستبعاده من صراع الانتخابات.

وكشف مصدر باللجنة الأولمبية أن اللجنة حتى الآن تدرس الموقف الخاص باستبعاد المرشح على رئاسة سموحة المهندس محمد مجاهد وأسباب قرار المجلس باستبعاده من الانتخابات على أن يصدر القرار خلال ساعات، موضحا أن موقف المرشح قوي للغاية وعودته تعتبر محسومة والطريق واضح أمامه للعودة للانتخابات واستكمال الصراع الانتخابي حتى النهاية.

شدد المصدر على أن المشوار القانوني أمام مرشح رئاسة سموحة مفتوح تماما، حتى أنه في حال تأييد اللجنة الأولمبية لقرار استبعاده فإن بإمكانه اللجوء لمركز التسوية والتحكيم للحكم بعودته أو اللجوء للقضاء الإداري بمجلس الدولة للفصل في عودته للانتخابات فورا، مشيرا إلى أن موقفه القانوني قوي للغاية، وإبعاد مجاهد عن المعركة الانتخابية لن يستمر طويلا.

ورغم استبعاده من الترشح في العملية الانتخابية بقرار من مجلس الإدارة برئاسة منافسه محمد فرج عامر، إلا أن اطمئنانه من موقفه القانوني واقتراب عودته لصراع الرئاسة، دفع محمد مجاهد لاستكمال جولاته الانتخابية اليومية في مقر النادي لشرح برنامجه الانتخابي الذي سينقل سموحة إلى آفاق جديدة.

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