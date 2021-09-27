مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال









اقترب مسئولو نادي بيراميدز من حسم صفقة المايسترو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءاً على طلب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.





مهند لاشين يقترب من الانضمام إلى صفوف بيراميدز





اقترب مهند لاشين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، من الانتقال إلى نادي بيراميدز خلال الساعات المُقبلة.





ودخل بيراميدز في مفاوضات مع طلائع الجيش من أجل الحصول على خدمات مهند لاشين بطلب من إيهاب جلال المدير الفني الجديد للفريق.









حيث كشف مصدر مطلع، أن مسؤولي طلائع الجيش وافقوا على انتقال مهند لاشين إلى بيراميدز، بعد أن رفضه رحيله لالزمالك لتمسكهم بمبلغ معين مقابل الاستغناء عن اللاعب.









جدير بالذكر أن مهند لاشين توج مع نادي طلائع الجيش، ببطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية.



