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موعد مباراة ليفربول وبورتو في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:30 م
ليفربول وبرينتفورد
ليفربول وبرينتفورد
علاء خليف
يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفا ثقيلا على نظيره بورتو البرتغالي، مساء غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 – 2022.

موعد مباراة ليفربول وبورتو في دوري الأبطال

تقام مباراة ليفربول مع بوروتو في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الثلاثاء، على ملعب "الدراجاو" معقل الفريق البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 – 2022.

وستذاع مباراة ليفربول مع بوروتو في تمام التاسعة مساء غدا الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021 – 2022.

ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة ليفربول وبوروتو

يتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز على إيه سي ميلان الذي يتذيل ترتيب المجموعة، بينما يمتلك أتليتكو مدريد وبورتو نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.

الكلمات المفتاحية

ليفربول دوري أبطال اوروبا بورتو

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