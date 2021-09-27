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قبل الدراسة.. "تعليم المنيا" تدرب المعلمين علي منهج الابتكار وريادة الأعمال

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
علنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن انطلاق تدريبات ميسرى المدارس القائمة على "الجدارات"، منهج الابتكار وريادة الأعمال، والتي تستمر حتي الخميس المقبل بمدرسة المنيا الرسمية للغات.

تقام التدريبات تحت رعاية الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الدكتور محمد موسى عمارة رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات، الدكتور وائل السعيد مدير الوحدة المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل، عثمان عبد السلام، ورفعت حنا مسئولا مكون الابتكار وريادة الأعمال، وتهدف إلي تشجيع الطلاب علي الابتكار وتبني فكر ريادة الأعمال وتحويل الأفكار الريادية لمشروعات علي أرض الواقع بعد عمل دراسة الجدوي والتخطيط الجيد والتنظيم للمشروع، إضافة لاستعراض الجانب الخاص تراخيص المشروعات وجهات التمويل المتاحة.

وأوضح مسؤول بتعليم المنيا، أن التدريبات التي تقام بإشراف المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم، وصفوت جارح وكيل المديرية، وإيهاب الأمين رئيس الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل، تأتي في ضوء اهتمام الدولة بالتعليم الفني وبداية تطبيق المناهج القائمة على منهجية "الجدارات" ببعض مدارس التعليم الفني، وتنفيذا للقرار الوزاري بإدراج منهج الابتكار وريادة الأعمال، ومنهج التوجيه والإرشاد داخل مدارس التعليم الفني القائمة على منهجية الجدارات.

وقد أعدت الوحدة الفرعية لتيسير الانتقال لسوق العمل بالمنيا، فريق من ميسري ريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد من خلال تدريبات علي المنهجين لمعلمي هذه المدارس، حيث يتولي التدريب مجموعة من مدربي ريادة الأعمال تضم كل من: محسن أحمد محمد عبد الصمد، مصطفي حسن مصطفي سيد، سناء خيري محمود عبد الحافظ، ماري مكرم عبد المسيح جرجس، محمود محمد الصفتي، وذلك لإعداد المعلمين ليصبحوا ميسرين لمناهج الابتكار وريادة الأعمال والتوجيه والإرشاد داخل مدارسهم، في ضوء توجه القيادة السياسية بإعداد جيل من خريجي التعليم الفني لديه المهارات الكافية المؤهلة لسوق العمل المحلي والدولي، ولتشجيع الخريجين علي إبتكار وإبداع مشروعات ريادية تساهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني.

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وزارة للري تدريب المعلمين اخبار مصر اخبار المنيا

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