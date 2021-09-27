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تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 10:39 م
مانشستر سيتى وباريس سان جيرمان
مانشستر سيتى وباريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تشكيل باريس سان جيرمان الفرنسي الأساسي الذي سيواجه مانشستر سيتى الإنجليزي مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسربت صحيفة "ليكيب الفرنسية تشكيل الفريق الباريسي الذي سيواجه رفاق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي :-

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: مينديز - كيمبيبي - ماركينيوس  - حكيمي 

خط الوسط: جايي - فيراتي - هيريرا 

خط الهجوم: نيمار - مبابي - ميسي

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