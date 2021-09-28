وزيرة الصناعة: معرض القاهرة الدولي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير الصناعة: ان معرض القاهرة الدولي يقام للدولة الـ54 في قاعة المؤتمرات، وهذا المعرض يقوم بعرض صناعة الاثاث والاجهزة الكهربائية والجلود، وكل ما يخص الأسرة المصرية، ويشارك في المعرض العديد من الدول مثل السودان وفيتنام والسعودية وإندونيسيا.





وتابعت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن المعرض يقام على مساحة 10 آلاف متر مربع، ويعد من اهم المعارض التي تقام للمنتجات في الشرق الاوسط.



