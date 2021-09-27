تقرير| تعرف علي قائمة نادي دمنهور بالصفقات الجديدة قبل انطلاق الممتاز ب







يقدم موقع "الفجر الرياضي" قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور بالصفقات الجديدة قبل انطلاق منافسات دورري الدرجة الثانية في نسخته الجديدة.



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي دمنهور تحت قيادة المدير الفني ياسر عبدالواحد استعداداته لإفتتاح مبارياته في دوري الدرجة الثانية"مجموعة بحري"، ومن المقرر انطلاق المسابقة يوم الخميس المقبل الموافق "٣٠" سبتمبر الجاري.



وقد نجح مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة الأستاذ إيهاب عبدالله في إبرام عدة صفقات تدعيمًا لصفوف الفريق في الموسم الجديد، وتحقيق حلم الصعود لدوري الأضواء.



وجاءت قائمة صفقات نادي دمنهور للموسم الجديد علي النحو التالي: مصطفى حطيبه حارس بني سويف، وعبدالله حافظ حارس نجوم المستقبل، ومحمود أكمل مدافع السكه الحديد، وأحمد راموس مدافع الزرقا، وكمال البدوي مدافع السكه الحديد، وأحمد قطب مدافع سبورتنج، ومحمد صبحي مدافع سمنود، وحمد الزو مدافع الاتصالات، وعلي اوسكار خط وسط المنصورة، ومحمد العزازي خط وسط بيلا، ومحمود مكي خط وسط بني سويف، ومحروس بمبه خط وسط المنصورة، وعمرو نعمان خط وسط سيراميكا كليوباترا، وسلامه سلامه خط وسط سموحه، وزياد الفاضلي خط وسط مياه البحيرة، ووائل فوزي خط وسط بلدية المحلة، وأحمد صلاح خط وسط بيلا، ويوسف الكاشوري خط وسط مياه الدقهلية، ومحمد رضا مهاجم المنصورة، وجلال الشرقاوي مهاجم المنصورة، وأحمد شمس الدين مهاجم الداخلية، وأحمد نبيل مهاجم المقاولون العرب.





بالإضافة إلي قدامي لاعبي الفريق وهم: حسين غنيم، وسعد السعيد، وإسلام غلاب، وأيمن رشوان، ورجب جمال، ومحمد العباسي، ويوسف محمد، وإبراهيم حميدو، وحمادة الغنام، وخميس حسني، وكريم النقيب.





وخاض نادي دمنهور "10" مباريات ودية، نجح الفريق في الفوز في "6" مباريات أمام كلا من: منتخب دمياط "4/0"، وإيتاي البارود "5/1"، وسبورتنج "2/1"، واتحاد بسيون "1/0"، والاتصالات "2/1"، وبلطيم "3/0"، بينما تعادل الفريق في "مباراتين" أمام: نادي الرباط "2/2"، ونادي الأنوار "2/2"، وخسر الفريق في "مباراتين" أمام: بورتو السويس "2/1"، والأوليمبي "2/1".



ويحل نادي دمنهور ضيفًا علي نظيره نادي الزرقا يوم الخميس المقبل الموافق "٣٠" سبتمبر في افتتاح مشوار الفريق في بطولة دوري الدرجة الثانية "مجموعة بحري".