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شاليمار شربتلي تفتتح معرض أجيال بجاليري هالة بمدينة نصر

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:03 ص
بوابة الفجر
منار أشرف داود
أفتتحت منذ قليل الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي، معرض أجيال بجاليري هالة بمدينة نصر.

المعرض يضم أعمال نخبة من كبار الفنانين التشكيليين، من الراحلين والمعاصرين، ويستمر لمدة أسبوعين، بحسب تصريح الفنانة هالة عبد القادر مديرة الجاليري.

من بين الفنانين الذين تتواجد أعمالهم: إنجي أفلاطون،وصلاح طاهر، وعمر النجدي،وجمال قطب،وجورج بهجوري،وعطيات سيد،وعبد الغفار شديد،وسلمي عبد العزيز، وزهران سلامة،وحسين الجبالي، وفرغلي عبد الحفيظ، وشاكر المعداوي،وسيد عبدالرسول،وصبري عبدالغني، وحسن راشد، ومحمود أبو العزم، وإيفيلين عشم الله،وحجازي،وعوض الشيمي، وصلاح المليجي،وزكريا الزيني،وحلمي التوني ومحسن ميتو،وإسماعيل سامي، وحسن الشرق،وصلاح عناني.

ومعهم عماد رزق،وأسامة عمران،وفارس أحمد،فارس،وعاصم عبد الفتاح، وعمر الفيومي،و محمد الطراوي ومصطفى مشعل، وعاطف أحمد،ومحمد عبد الهادي، وممدوح القصيفي ومحمد غالب وتقي عمرو.

وأعربت الفنانة هالة عبد القادر مديرة الجاليري، عن شكرها العميق للفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي ودعمها للفن التشكيلي العربي، مشيرة إلى أن الحدث هو الأول الذي تستهل به القاعة معارضها وتتبعه مجموعة جديدة من المعارض الشخصية والجماعية.

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