Advertisements

لبنان: لا نخطط لخصخصة أصول الدولة في الوقت الراهن

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:46 م
بوابة الفجر

قال رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي الاثنين 27 سبتمبر إن خطة الإنعاش المالي التي ستضعها حكومته ستنطوي على توزيع عادل للخسائر التي تكبدها النظام المالي، وأن الحكومة لا تخطط لخصخصة أصول الدولة في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية المحلية، قال ميقاتي أيضا إن الخطة ستحمي حقوق صغار المودعين.

وقال "التوجه حتما حماية صغار المودعين بين خمسين و70 ألف دولار، وهؤلاء سيأخذون أموالهم بالدولار حتما".

وحال لبنان بين المودعين وودائعهم الدولارية إلى حد كبير لمدة تصل إلى عامين تقريبا، ليجبرهم على سحبها بالعملة المحلية بسعر صرف ينطوي على خفض للقيمة بنحو 80%.

وقال ميقاتي:"بنكون كثير محظوظين" إذا وضعنا الإطار الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي قبل بداية سنة 2022.

وأضاف أنه يتطلع إلى زيادة توليد الكهرباء من 500 ميغاوات حاليا إلى 2000 ميغاوات خلال 9-12 شهرا.

وقال إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالي وإن اجتماعا سيعقد مع لازارد للاستشارات المالية قريبا.

وساعدت لازارد الحكومة السابقة في وضع خطة العام الماضي التي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار.

ورفضت أطراف سياسية رئيسية في لبنان الخطة وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب ذلك.

أخبار تهمك

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قرار الزمالك الأخير بشأن أزمة بن شرقي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

شاليمار شربتلي تفتتح معرض أجيال بجاليري هالة بمدينة نصر

منذ نصف ساعة

تجديد حبس المتهم بتخدير خطيبته واغتصابها في حلوان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. حقيقة رحيل موسيماني عن الأهلي في أكتوبر المقبل

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب تيراسبول يتحدى ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا

منذ 33 دقيقة

علي معلول يحسم قراره النهائي بعد تلقيه عروض خليجية مغرية

منذ حوالي 11 ساعة

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر الخطيب.. طلب موسيماني مرفوض في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ليس بيرسي تاو.. حقيقة معاناة نجم الأهلي من إصابة مزمنة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

منذ ساعتين

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أسباب إجتماع الخطيب بشركة كرة القدم بالأهلي

منذ 33 دقيقة

جلسة نارية بين الخطيب وموسيماني في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أمطار خفيفة وشبورة ورياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

منذ حوالي 21 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:11 م

عاجل.. أول ظهور لـ دنيا سمير غانم عقب وفاة والديها (صور)

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يخطف " هدف الزمالك " بأوامر جلال

10:30 م

عاجل.. موسيماني يعطي الضوء الأخضر لرحيل " الدينامو "

04:00 ص

تشكيلة نارية.. ليكيب تسرب تشكيل باريس سان جيرمان الأساسي ضد مانشستر سيتى

10:39 م

قرار مهم من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

04:04 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements