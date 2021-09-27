الصين تنتقد حكم منظمة التجارة العالمية في نزاع مع أميركا وتصفه "بالخاطئ والخطير"





انتقدت الصين حكم منظمة التجارة العالمية في نزاع مع الولايات المتحدة بشأن إجراءات تتخذها واشنطن للحد من استيراد خلايا الألواح الشمسية، واصفة إياه "بالخاطئ والخطير".





ومنحت لجنة بمنظمة التجارة العالمية الولايات المتحدة نصرا هذا الشهر، إذ رفضت جميع الدعاوى الأربع للصين وقالت إن التدابير الأميركية لا تنتهك قواعد التجارة العالمية.





وقالت الصين الأسبوع الماضي إنها ستطعن على القرار.





وفي اجتماع خاص، أبدى مندوب الصين "قلقه البالغ من النتائج المؤذية... التي توصل إليها تقرير اللجنة" وفقا لبيان أرسله الوفد الصيني.





وأضاف "الإشارة الخاطئة والخطيرة التي بعث بها تقرير اللجنة إلى أعضاء منظمة التجارة العالمية ستؤدي إلى إساءة استخدام الإجراءات الوقائية وبالتالي تقوض بشكل خطير النظام التجاري متعدد الأطراف المستند إلى القواعد" وذكرت أن الحكم يشجع الحماية التجارية.





وفرضت الولايات المتحدة نظام رسوم وحصص في 2018 بعد أن شكا منتجون أميركيون من أن استيراد خلايا كهروضوئية معينة من السيليكون البلوري زادت لدرجة تهدد القطاع المحلي الأمريكي بأضرار خطيرة.





ومن المقرر أن تستمر الإجراءات "الوقائية" لمدة أربع سنوات، مع خفض تدريجي لمعدلات الرسوم من نسبة مبدئية تبلغ 30%.





ولن يكون لطعن الصين أثر فوري إذ أن أعلى هيئة لتسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية ليس لديها ما يكفي من القضاة للعمل.





ويرجع هذا إلى أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عرقلت تعيين قضاة في الهيئة وشلت عملها.





وقال مندوب الولايات المتحدة في نفس الاجتماع اليوم الاثنين إن "الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من أن الصين قررت الآن المضي قدما عبر الطعن في تقرير اللجنة على الرغم من الأدلة الدامغة على الآثار الضارة لممارسات الصين غير السوقية...".