رامي رضوان يساند زوجته دنيا سمير غانم بعد بكاؤها على والديها في المهرجان القومي

حالة من التعاطف الشديد، دبت مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول مجموعة من الصور للنجمة دنيا سمير غانم، وهي تجهش من البكاء خلال تكريم والديها النجم الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز في المهرجان القومي للمسرح.



وحرص الإعلامي رامي رضوان، على نشر مقطع فيديو لزوجته دنيا سمير غانم، من المهرجان، منذ قليل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقًا عليه بقلوب حمراء.





وظهرت النجمة خلال الفيديو وهي في حالة بكاء هيستيرية حزنًا على رحيل والدايها قائلة:." حبكم هو اللي مصبرنا".





وتصدرت دنيا سمير غانم تريند محرك البحث جوجل، خلال الدقائق القليلة الماضية، عقب تدوال صورها من المهرجان القومي للمسرح، وهي مرتدية ملابس الحداد وفي حالة من الحزن الشديد، كما تغيبت شقيقتها إيمي عن حضور المهرجان.



ويشار إلى أن النجم سمير غانم ودلال عبد العزيز رحل عن عالمنا الشهور الأخيرة الماضية أثر صراع مع فيروس كورونا أود بحياتهم داخل العناية المركزة بأحدى المستشفيات الخاصة بعد حدوث تلف حاد بالرئة.