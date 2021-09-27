من كرداسة للشرقية.. كواليس 24 ساعة لتحرير تاجر مواشي من عصابة القليوبية

عكف فريق البحث الجنائي المكلف بكشف ملابسات خطف تاجر ماشية بمركز كرداسة، على العمل والتحري على مدار 24 ساعة حتى نجحوا في تحريره، دون دفع الفدية المطلوبة.



اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من "علاوي بكر" 32 سنة تاجر مواشي يفيد اختطاف شقيقه (وليد 28 سنة) من قِبل مجهولين يستقلون سيارة وأتوبيس ادعوا أنهم رجال شرطة، واتهم "ياسر الزعيم" 29 سنة أصل إقامته مركز الفتح بمحافظة أسيوط، بسبب خلافات مالية بينهم.



شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، لكشف ملابسات البلاغ الوارد، وتحرير المختطف وسرعة ضبط الجناة.



تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة شمال أكتوبر، توصلت إلى صحة البلاغ الوارد، وأن المتهم وشقيقه "ضاحي" خططا للواقعة بالاشتراك مع 4 أشخاص (سائق - عاطل- عامل - سايس) جميعهم يقيمون بمحافظة القليوبية.



أوفدت أجهزة الأمن عدة مأموريات إلى أسيوط والقليوبية اضطر معها المتهمون للتخلي عن المختطف حتى تمكنت القوات برئاسة العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث شمال أكتوبر، والرائد أحمد فايز معاون مباحث المركز، من ضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش و3 طلقات والسيارة المستخدمة في الجريمة.



أمام اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم الأول بالتخطيط للواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه فاتفق مع 4 آخرين على تنفيذ عملية اختطافه مقابل ألف جنيه لكل منهم.



وأضاف أنهم احتجزوه بمنطقة مهجورة في مركز بلبيس بمحافظة الشرقية وأجبروه على توقيع 3 إيصالات أمانة مزقوها أثناء ملاحقتهم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

