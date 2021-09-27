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الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم استمرارا لجهود مديرية الزراعة بالفيوم نحو رفع الوعي لدى المزارعين عن مخاطر الآفات التى تصيب المزروعات والاضرار التى تسببها وطرق العلاج والمقاومة.

وأضاف وكيل زراعة الفيوم، أن إدارة الارشاد بقيادة المهندس زاينهم عاشور نظمت ندوة إرشادية عن مكافحة آفة النيماتودا فى المحاصيل الزراعية بالتعاون مع شركة بيو فلورا للمخصبات الزراعية، ذلك بحضور المهندس عزت عبدالباري، مدير عام التعاون الزراعي والدكتور محمود مندي الزناتي، مدير المجموعة والدكتور عمرو سمير المدير الاقليمي والمهندس محمود أحمد وافي المشرف والاستاذ احمد محمد ربيع المنسق ومهندسي التعاون الإرشاد الزراعي ولفيف من المزارعين بمحافظة الفيوم.

حيث دار الحوار عن آفة النيماتودا والإضرار التى تسببها للمحاصيل الزراعية وكيفية التعامل معها.

كما استعرض وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الجهود التى تبذلها مديرية الزراعة فى التعامل مع دودة الحشدالخريفية وضروري تضافر جميع الأطراف من أجل السيطرة على هذة الحشرة.

وفي نهاية الندوة تم عمل حوار مع المزارعين والحضور والرد على كل الاستفسارات.
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية
الفيوم تعقد ندوة للتوعية بسبل مكافحة آفة "النيماتودا" بالمحاصيل الزراعية

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وزارة الزراعة المحاصيل الزراعية الفيوم اخبار مصر

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