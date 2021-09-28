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"فريدة" و "أحدب نوتردام " يفتتحان عروض "بيت المسرح " بالمهرجان القومي

الثلاثاء 28/سبتمبر/2021 - 12:24 ص
مسرحية فريدة
مسرحية فريدة
منار أشرف داود
قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح ان عرضي " فريدة " من إخراج أكرم مصطفى، و"أحدب نوتردام " من إخراج ناصر عبد المنعم يفتتحان عروض البيت الفني للمسرح المشاركة ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال ١٤، ليقدم العرضين أيام الثلاثاء ووالأربعاء ٢٨،٢٩ سبتمبر الجاري على مسرح الطليعة، حيث يقدم عرض " فريدة " في تمام السادسة مساء على قاعة صلاح عبد الصبور، بينما يقدم عرض " أحدب نوتردام " في تمام السابعة والنصف مساء على قاعة زكي طليمات، وتقدم العروض بالمجان.

جدير بالذكر أن عرض " فريدة " من بطولة عايدة فهمي، تصميم ديكور وإضاءة عمرو عبد الله،موسيقى محمد حمدي رؤوف، تصميم ملابس شيماء عبد العزيز،ماكياج روبي مهاب،العرض عن " أغنية البجعة " لتشيكوف، من كتابة وإخراج أكرم مصطفى.

‏‎ بينما عرض " أحدب نوتردام " من بطولة يحيى محمود، رجوى حامد، مريم الجندي، محمد دياب، عمرو شريف، محمود طلعت، فادي ثروت، مي السباعي، جورج أشرف، هبة قناوي، محمد عبد الوهاب، أحمد مخيمر، شريف فاروق، حسام الشاعر، آية خلف، محمد حسيب، أشعار طارق علي، موسيقى وألحان كريم عرفة، استعراضات كريمة بدير، ديكور حمدي عطية، أزياء نعيمة عجمي، العرض عن رواية أحدب نوتردام لفيكتور هوجو، ترجمها وكتبها للمسرح الكاتب الراحل أسامة نور الدين، ومن إخراج ناصر عبد المنعم.

الكلمات المفتاحية

فريدة صلاح عبد الصبور المهرجان القومي للمسرح الفجر احدب نوتردام

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