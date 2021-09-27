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يوسف الحسيني: ما يحدث من تنمية في مصر "خيال" (فيديو)
الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:32 م
كساب أحمد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن محطة معالجة مصرف بحر البقر هي الاكبر على العالم، ويستطيع أي مواطن معرفة هذا الأمر من خلال الاطلاع على محطات المعالجة في العالم، معقبًا: "شوف أكبر محطة في العالم على جوجل بتعالج كم متر مكعب في اليوم، وشوف اللي بتعالجه محطة مصرف بحر البقر".
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج " التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن ما يحدث في مصر خلال الفترة الحالية من تطور وتنمية عبارة عن خيال، متابعًا:" هو الواحد كان يتخيل من 6 سنوات، قيام مصر بتأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز".
ولفت إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، ليس هذا فقط بل حققت الاكتفاء الذاتي، وأصبحت تصدر الفائض لبعض الدول.
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج " التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن ما يحدث في مصر خلال الفترة الحالية من تطور وتنمية عبارة عن خيال، متابعًا:" هو الواحد كان يتخيل من 6 سنوات، قيام مصر بتأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز".
ولفت إلى أن مصر استطاعت التغلب على مشكلة انقطاع الكهرباء، ليس هذا فقط بل حققت الاكتفاء الذاتي، وأصبحت تصدر الفائض لبعض الدول.