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خطوات الاستعلام عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:35 م
التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي
التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي
انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في 23 سبتمبر الجاري، من استقبال طلبات الراغبين في حجز وحدات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، لتبدأ عمليات البحث من قبل الحاجزين حول الاستعلام عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن طلب التقديم لشقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للراغبين تسجيل دخول الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــــــــــــــــــا)، ثم يتبع العميل الخطوات الآتية:

- يضغط المواطن على "استعلام عن حالة الطلب".

- يدخل المواطن اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

- إدخال الرقم القومي للشخص المتقدم، المكون من 14 رقمًا.

- بعد ذلك تظهر أمامك جميع البيانات الخاصة بك من حيث بيانات جهة التمويل والوحدة المخصصة للعميل حاليًا، وإجمالي مبلغ الدعم المستحق للعميل وحالة الطلب سواء كانت مرحلة منتهية أو حالية أو قادمة.

كما يتيح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسائل تواصل عدة، كي يستطيع المواطنون الحاجزون، من التواصل مع الصندوق، والاستعلام عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية: 5999 أو5777 أو1188، أو الاتصال بالرقم الأرضي عبر الرقم الساخن 090071117، وإدخال كل البيانات المطلوبة. 

جدير بالذكر أنّ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قال إن هناك إقبالًا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أنّه جرى سحب 110 آلاف كراسة شروط، بينما سدد 51 ألف مواطن مقدمات الحجز.

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