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خالد سليم وسعد رمضان ومصطفى العبد الله وليليا الأطرش وديما حايك في احتفالية"إكسترا" بدبي

الإثنين 27/سبتمبر/2021 - 11:58 م
خالد سليم
خالد سليم
منار أشرف داود
شارك عدد من نجوم الفن بالعالم العربي في إحتفالية " إكسترا" التي أقيمت داخل "تياتر دبي".

بدأ الحفل بمرور الضيوف من نجوم الفن والمشاهير في العالم العربي على السجادة الحمراء والتقاط الصور التذكارية والذين وأعربوا عن على سعادتهم بهذا الاحتفال الذي يأتي بعد تخفيف القيود عن الحفلات والاحتفالات بسبب جائحة كورونا، خاصة أنها المرة الأولى التي يجتمع فيها هذا الحشد من الفنانين منذ زمن طويل، حيث تواجد كل من النجوم خالد سليم وسعد رمضان وعباس جعفر ومصطفى العبد الله وفرح يوسف وليليا الأطرش وديما حايك ونيفين ماضي ونجوم مسلسل "الميراث" السعودي وإسماعيل مداح وأحمد الأحمد ويزن السيد.. بالإضافة الى عمر فداوي وغيرهم.

الكلمات المفتاحية

مسلسل المسراث قناة اكسترا خالد سليم الفجر

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