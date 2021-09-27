التعليم العالي: إضافة خانة طالب جامعي على موقع التسجيل للقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزاره التعليم العالي، إن الحصول على لقاح كورونا شرط رئيسي لإقامة الطلاب في المدن الجامعية، لافتَا إلى إن الدولة حريصة على عودة الأنشطة الجامعية كاملة، وهذا يتطلب الحصول على لقاح كورونا، لكي العام الدراسي الجامعي آمنا بشكل كامل.

.

وتابع "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن العام الدراسي سيبدأ بنظام الحضور المعتاد للحرم الجامعي، لكن شرط الحصول على التطعيم، بما يحقق عودة آمنة للدراسة في المجتمع الأكاديمي.



وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن الوزارة قامت بإضافة خانة طالب جامعي على موقع التسجيل التابع لوزارة الصحة والسكان، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحصول على اللقاح.

