تفاصيل الحكم بإعدام 3 من الإخوان والمؤبد لـ9 قتلوا أمين شرطة وخاله في المنصورة

قضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات المنصورة، بالحكم بإعدام ثلاثة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والمؤبد لـ9، والسجن عشر سنوات لواحد، وبراءة 6 آخرين، متهمين في قضية قتل أمين شرطة وخاله، وإصابة اثنين اخرين بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة.



وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الغفار، وياسر عبد القادر، وبحضور أحمد سمير عوض وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عيسى عمر، ومحمد رضوان عوضين، ووليد الكردى سكرتارية النيابة.



وجاء الحكم بمعاقبة ثلاث متهمين بالاعدام شنقا من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، وهم أحمد أ م، واحمد م أ، واحمد م ح، إلى فضيلة المفتى، لقيامهم بقتل عبدالباسط أحمد المتولى المتولى الشناوى أمين شرطة بإدارة أمن الموانئ بمطار العريش، وخالة رضا رياض معوض، وكان يعمل سائق بقرية النزهة التابعة لمركز المنصورة، والحكم بالمؤبد على تسعة آخرين والسجن عشر سنوات لاخر، وبراءة 6 بالقضية.



وتعود احداث القضية لعام 2015 بعد قيام مجموعة من الأشخاص المجهولين والملثمين يستقلون سيارة ويحملون أسلحة نارية باستهداف أسرة المواطن أحمد المتولي المنشاوي، حال تواجدهم أمام المدرسة الابتدائية بقرية النزهة بدائرة مركز شرطة المنصورة، والتي نتجت عنها وفاة كل من المدعو رضا رياض معوض، 37 سنة، سائق، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، والمدعو عبدالباسط أحمد المتولي، 29 سنة، أمين شرطة بأمن الموانئ بالعريش، نتيجة إصابته بعدة طلقات نارية، وإصابة كل من المدعو أحمد معوض رياض، 20 سنة، عامل، بطلق ناري بالساق اليسري، والمدعو محمد رياض معوض الجندي، 38 سنة، عامل، بطلق ناري بالظهر.



وكشفت تحريات المباحث والأمن الوطني بتورط مجموعة من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية فى الحادث، وتم استهدافهم والقاء القبض عليهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحولت القرية إلى ثكنة عسكرية.