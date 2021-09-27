موعد مباراة ميلان وأتليتكو مدريد في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق إيه سي ميلان الإيطالي نظيره أتليتكو مدريد الإسباني، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 – 2022.





موعد مباراة أتليتكو مدريد وميلان في دوري الأبطال





تقام مباراة إيه سي ميلان مع نظيره أتليتكو مدريد في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2021 – 2022.





وستذاع مباراة أتليتكو مدريد مع إيه سي ميلان في تمام التاسعة مساء غدا الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية الناقل الرسمي لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم الجاري 2021 – 2022.





ترتيب المجموعة الثانية قبل مباراة أتليتكو وميلان





يتصدر ليفربول الإنجليزي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز إيه سي ميلان الذي يتذيل ترتيب المجموعة، بينما يمتلك أتليتكو مدريد وبورتو نقطة وحيدة لكل منهما بعد تعادلهما سلبيًا في مباراة الجولة الأولى من البطولة الأوروبية.