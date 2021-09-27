بيراميدز يواصل تدعيم صفوفه بأوامر إيهاب جلال

بدأ نادي بيراميدز، في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وقبل بداية الموسم الجديد.





ويبحث نادي بيراميدز، تعزيز خطوطه في الموسم الجديد، من أجل بناء فريق قوي خاصةً أنه سوف يشارك في كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" للموسم الثالث على التوالي.





صفقات بيراميدز حتى الآن بالميركاتو الصيفي





وأعلن بيراميدز عن التوقيع مع التونسي فخر الدين بن يوسف لمدة 3 مواسم قادمًا في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الإسماعيلي، بنهاية الموسم الماضي.





كما أعلن الفريق السماوي عن التوقيع مع عبدالله مجدي لاعب وسط فريق مصر المقاصة، لمدة 5 مواسم مقبلة، ليشارك الثنائي مع الفريق بالموسم الجديد.





واستطاع مسئولو السماوي في تفعيل بند شراء محمود صابر لاعب فريق النجوم السابق والذي كان معارا إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الماضي، وانضم الاعب إلى صفوف السماوي لمدة ٥ سنوات.